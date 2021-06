A carregar o vídeo ...

No podcast 'Sport Beleza', Grimaldo foi confrontado com uma fotografia do seu perfil de Instagram, na qual o lateral do Benfica surge acompanhado por Franco Cervi, Eduardo Salvio e Lisandro López. E o espanhol não hesitou na hora de apontar quem seria a grande estrela de uma hipotética 'boys band' formada pelo quarteto. [Vídeo: SportTV]