Em entrevista ao podcast 'Sport Beleza', Grimaldo revelou qual o melhor golo que marcou nos mais de cinco anos que leva com a camisola do Benfica. Aconteceu a 14 de março de 2019, na Luz, num remate espetacular do lateral espanhol que selou o triunfo (3-0) das águias diante do Dínamo Zagreb no prolongamento e garantiu o acesso aos 'quartos' da Liga Europa. [Vídeo: SportTV]