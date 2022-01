Grito à Cristiano Ronaldo irrita Medvedev: «Quem o faz tem um QI baixo»

A carregar o vídeo ...

Não bastasse toda a polémica prévia à conta de Novak Djokovic, o Open da Austrália tem sido marcado por uma outra situação que está a dar que falar. Não se sabe bem porquê, mas os adeptos australianos têm imitado o grito de Cristiano Ronaldo durante as partidas e há quem não esteja a achar muita piada. É o caso do russo Daniil Medvedev, que depois do triunfo sobre Nick Kyrgios não deixou de expressar o seu desagrado, considerando mesmo que aqueles gritos são vindos de pessoas com... "um QI baixo".



"Só tens uma escolha quando te assobiam entre o primeiro e o segundo serviço. Tens de estar calmo e ganhar a partida", começou por dizer Medvedev, antes de ser interrompido pelo antigo tenista Jim Courier, aqui na função de entrevistador. Courier alertou para o facto de não se tratarem de assobios, mas sim o tal festejo de CR7, que naquele momento era gritado nas bancadas. O russo voltou então à carga, visivelmente frustrado. "Desculpa, não te consigo ouvir. Mostrem algum respeito pelo Jim Courier. Obrigado, rapazes. Deixem-no falar, por favor. Se respeitam alguém, que seja o Jim Courier. Não o consigo ouvir...", disse o russo em pleno court.



Depois, na conversa em estúdio, mesmo já sabendo que poderia ser efetivamente o festejo de CR7, Medvedev não desarmou. "Break Point, segundo serviço e as pessoas festejam como se já tivesses feito a dupla falta. É desapontante. Não são todos a fazê-lo, mas quem o faz provavelmente tem um QI baixo".