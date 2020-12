Grosjean mostra imagens da rápida ação que evitou tragédia e confessa: «É incrível»

A carregar o vídeo ...

"Esse vídeo é incrível. Vejam o profissionalismo do bombeiro, a tentar manter o fogo longe de mim. Vejam a ação de Ian Roberts. Disse-lhe que foi um herói , que fez tudo o que pôde para me salvar. Finalmente, este é também o momento em que percebi que iria viver. Sim, queimei-me e sim foi doloroso, mas isso não é nada comparado ao alívio que senti assim que pude me levantar. Senti as mãos de Ian a puxar-me para cima da barreira e sabia que estava seguro. Lembro-me de cada segundo e sei que a minha vida nunca mais será a mesma, mas tenho certeza que será melhor. Encontrei a morte e esse é o pior sentimento que já tive. Mas estou vivo e vou aproveitar cada segundo da vida e cada pequena vitória de uma maneira muito melhor daqui em diante. Obrigado", escreveu Romain Grosjean (Haas) na legenda deste vídeo que partilhou nas redes sociais. Entretanto, o piloto francês já teve alta hospitalar