O vídeo do pedido de ajuda às autoridades foi gravado a bordo do veleiro 'Santa Bárbara' e denuncia momentos de pânico vividos pelos tripulantes, que viram a sua embarcação ficar com o leme danificado pelo ataque dos animais a cerca de uma milha de terra, como conta o 'Correio da Manhã'