Mario Götze surpreendeu os argentinos nas redes sociais. O carrasco da alviceleste em 2014, que fez o único golo (1-0) na final do Mundial a favor da Alemanha, mostrou-se empolgado pelo triunfo da seleção de Lionel Messi. Na companhia do filho, o internacional alemão que esteve no Qatar'2022 partilhou um vídeo a celebrar na companhia do filho.