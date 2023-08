A carregar o vídeo ...

O Shakhtar Donetsk empatou esta quarta-feira a um golo diante do Veres Rivne, num jogo da 2.ª jornada do campeonato ucraniano que fica marcado pela forma como fizeram o seu golo. Mykola Matvienko foi o autor do tento, num dos lances mais matreiros (e polémicos) do ano... Ora veja bem!