Sébastien Renot foi herói pelo Versailles 78 em casa do CS Sedan. O guarda-redes foi à área contrária ao minuto 90'+6 e decidiu com um desvio de pé direito para euforia dos companheiros de equipa, no jogo da 3ª divisão francesa. O triunfo permitiu ao Versailles manter-se na corrida à subida ao segundo escalão, no 5º posto, a três pontos do 2º colocado, o primeiro a garantir acesso à promoção.