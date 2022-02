A carregar o vídeo ...

Se um guarda-redes ser chamado a marcar um penálti é algo pouco normal no futebol atual, o que dizer daquilo que o veterano Grigoris Athanassiou fez este fim de semana? O guardião conseguiu o feito incrível de apontar três castigos máximos no mesmo encontro, sendo mesmo o autor de todos os golos do seu Pavlos Melas frente ao Aetos Vassilikon, numa partida amadora da Grécia.