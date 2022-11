Guarda-redes do Arrifanense não via a avó há 4 anos: a reação é indescritível quando o reencontro acontece

A carregar o vídeo ...

Jose Marrero sentou-se, sem conseguiu conter a emoção, após o final do jogo. Tudo porque deu conta que no campo, após o encontro com o AD Nogueira Regedoura, estava a avó, que não via há 4 anos. "No final do jogo frente ao AD Nogueira da Regedoura, o nosso guarda-redes, Jose Marrero, foi alvo de uma surpresa por parte dos seus familiares, ao reuni-lo com a sua avó, que não via há 4 anos. Imagens emotivas do nosso atleta, que foi rapidamente acarinhado pelos colegas e pelo público. Ao Jose e à sua família, desejamos as maiores felicidades", revela o Arrifanense, clube do guarda-redes venezuelano que atua em Portugal, no distrital de Aveiro.