Guarda-redes do Athletic Bilbao 'passou-se' ao ser insultado

O momento era de festa pelo apuramento do Athletic Bilbao para as meias-finais da Taça do Rei, mas a noite de quinta-feira acabou da pior forma para o guarda-redes Iago Herrerín. É que, pouco depois do triunfo em Camp Nou, Herrerín viu-se envolvido numa confusão em plena via pública, quando supostamente foi alvo de insultos por parte de uns supostos adeptos do clube basco.



A situação, refira-se, levou mesmo o guardião a reagir em resposta a um adepto nas redes sociais, onde vinha sendo acusado de estar alcoolizado. "A verdade é que não tinha bebido nada. Estava só na rua a pedir um táxi. Não há nada de bonito ao ouvir insultos, comentários de gozo, etc... Como compreendem, aguento muita coisa e ontem acabei por rebentar. Provavelmente não deveria ter dado importância, mas é recorrente isto dos insultos. Há que pensar um pouco em tudo... Eu apenas peço respeito. Creio que com respeito podemos ir a todo o lado e eu não faltei ao respeito a ninguém. É duro que gente que não te conhece te esteja a insultar sempre. Só peço um pouco de compreensão", disse o guardião.