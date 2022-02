Guarda-redes do Benfica caiu 'redondo' após levar bolada no rosto na Copa América

A carregar o vídeo ...

O guarda-redes brasileiro Roncaglio, do Benfica, protagonizou este fim de semana um momento assustador e doloroso nas meias-finais da Copa América de futsal, ao defender com o rosto um disparo fortíssimo de um argentino. O remate foi de tal forma forte, que o guardião acabou por cair 'redondo' e até atirou a baliza para trás... A preocupação dos colegas e árbitros diz bem da violência do impacto, mas Roncaglio recuperou e até esteve em campo no domingo, no duelo de atribuição do 3.º e 4.º lugares com a Colômbia.