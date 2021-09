Guarda-redes do Boavista volta a impressionar: lança a bola a 60 metros... com o braço

A carregar o vídeo ...

Alireza Beiranvand ainda não se estreou pelo Boavista, mas aquilo que mostrou pela seleção iraniana esta quinta-feira diante da Síria serve já de amostra para aquilo que os fãs axadrezados podem esperar: uma capacidade fora do normal para colocar a bola bem longe apenas com o recurso à força de braços. Basicamente, Beiranvand consegue colocar a bola com o braço onde até alguns guarda-redes não chegam com um... pontapé.