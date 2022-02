Guarda-redes do Egito tentou defender penáltis recorrendo a garrafa de água especial... mas não deu resultado

A carregar o vídeo ...

O Egito de Carlos Queiroz saiu este domingo derrotado pelo Senegal nos penáltis (2-4) na final da CAN, fazendo com que os planos não corressem de feição a Abou Gabal. É que o guarda-redes dos comandados do treinador português levou para o relvado uma garrafa de água com os registos de todos os marcadores possíveis, assim como o lado para onde costumavam cobrar os castigos máximos. O Egito acabou por não conseguir a vitória, e a garrafa, que está a ser um êxito nas redes sociais... ficou esquecida no relvado. (Vídeo: Twitter/Saddick Adams)