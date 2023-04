Guarda-redes do Hammarby candidata-se a 'blooper' do ano: confundiu a bola... com a marca de penálti

A carregar o vídeo ...

Benie Traoré abriu a contagem com golo insólito ao minuto 5, a favor do Häcken. O avançado fez, talvez, o golo mais fácil da carreira depois do guarda-redes do Hammarby candidatar-se seriamente ao blooper do ano. Oliver Dovin confundiu a marca de penálti com a bola... e a baliza ficou à mercê! No final, Traoré fez um hat-trick e ajudou ao triunfo por 3-1 na segunda jornada do campeonato sueco.