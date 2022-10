Guarda-redes do Helsingborg subiu à área contrária para tentar marcar: acabou a sofrer e a equipa desceu de divisão

A carregar o vídeo ...

Degerfors fez a festa fora de casa e já sabe que, pelo menos, não irá descer da 1ª divisão de futebol da Suécia diretamente, lutando ainda para evitar o playoff. O Helsingborg precisava de vencer o concorrente direto para não confirmar a descida. Com o 1-1 no marcador, o guarda-redes da equipa da casa subiu à área contrária para tentar marcar. Joelsson acabou por desproteger a própria baliza e viu Djurdjic fazer o 1-2 final para o Degerfors, de baliza aberta, precipitando a festa forasteira no relvado.