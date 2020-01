Guarda-redes do Leganés expulso por simular agressão de... apanha-bolas

A carregar o vídeo ...

O guarda-redes Iván Cuéllar foi este domingo expulso no período de compensação no duelo com o Atlético Madrid, devido a um insólito momento na hora de cobrar um pontapé de baliza a favor do Leganés. Provavelmente numa altura em que procurava queimar tempo, Cuéllar decidiu simular uma agressão por parte de um apanha-bolas, um gesto que o árbitro Mateu Lahoz não perdoou. Segundo cartão amarelo, consequente vermelho e... Jonathan Silva (ex-Sporting) na baliza até final... Menos mal que o marcador ficaria na mesma, com o 0-0 a ficar até final. (Vídeo: Movistar+)