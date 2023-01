Guarda-redes do Leixões ganhou penálti e levou jogo com o Famalicão para prolongamento

Houve um momento incomum no encontro da Taça de Portugal no Estádio do Mar. O Famalicão vencia por 1-0 em Matosinhos nos descontos da partida dos oitavos de final da Taça de Portugal. Num dos últimos lances da partida, o venezuelano Cádiz carregou pelas costas o guarda-redes Igor Stefanovic, que subiu à área contrária para tentar o empate. Thalis Henrique não tremeu, fez o 1-1 e levou o jogo para mais 30 minutos de tempo extra, para felicidade dos leixonenses.