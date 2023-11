A carregar o vídeo ...

O Palmeiras venceu o Botafogo por, depois de ter estado a perder por 3-0 ao intervalo, e Weverton, o guarda-redes do Verdão, revelou no final do encontro como a conversa que Abel Ferreira teve com os jogadores foi decisiva para a reviravolta na segunda parte. (Vídeo Globo Esporte/Twitter)