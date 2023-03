A carregar o vídeo ...

Alexis Sánchez bateu o canto e depois aconteceu o inesperado, com a vitória do Chile confirmada aos 90+3 minutos, com o 3-2 final. O guarda-redes do Paraguai, Antony Silva, achou que iria agarrar a bola facilmente mas candidatou-se a um dos 'frangos' do ano.