Guarda-redes do Racing Córdoba 'celebrou' o Dia Mundial do Teatro... dentro de campo: uma perda de tempo que faz rir

Joaquín Mattalia foi figura nos segundos finais no encontro em casa do Independiente Rivadavia. Aos 90'+6, o guarda-redes do Racing Córdoba preparava-se para bater um pontapé de penálti quando pensou que deveria gastar mais uns segundos, com o 1-1 no marcador, fazendo jus ao Dia Mundial do Teatro que se celebrou na segunda-feira, dia do jogo da 2ª divisão argentina. Mattalia fingiu não ver a bola arremessada por um apanha-bolas e ainda continuou o 'ato'....