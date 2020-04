A carregar o vídeo ...

Com a Bundesliga suspensa devido à pandemia do coronavírus o guarda-redes alemão Marcus Schubert, do Schalke 04, decidiu colocar as mãos na massa e fazer muffins que distribuiu depois pelos adeptos mais velhos do clube da cidade de Gelsenkirchen. Um gesto bem generoso e que é de louvar em tempos de quarentena. [Vídeo: Omnisport]