Guarda-redes do Seoul teve uma 'branca': agarrou a bola com as mãos e ofereceu a vitória aos 88 minutos

Choi Chul-Won não vai esquecer a partida com o Ulsan, o atual líder do campeonato sul-coreano, com três vitórias agora em três jornadas. Corria o minuto 88 do encontro quando o guarda-redes do Seoul se esqueceu que a bola havia sido passada por um colega de equipa. O livre indireto dentro da área foi batido de forma rápida. Apesar de ter conseguido defender o primeiro remate, Lee Chung-Yong haveria de concretizar o 1-2 final, para espanto de todos e festejos do Ulsan face ao triunfo ao cair do pano.