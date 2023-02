Guarda-redes dos juniores do Alverca foi ao hospital após choque com adversário

A carregar o vídeo ...

Afonso Capitão não teve a tarde mais feliz. No duelo de juniores, entre o Estoril e o Alverca, decorria o minuto 11 quando o guarda-redes dos ribatejanos chocou com o adversário e ficou inconsciente durante alguns momentos.



Prontamente assistido pelas equipas médicas dos dois clubes e pelos bombeiros que se deslocaram até ao Centro de Treinos e Formação Desportiva do Estoril, o guardião de 18 anos foi transportado para o hospital.



Mais tarde, o Alverca informou, através das redes sociais, que Afonso Capitão "está estável e encontra-se bem". [Vídeo: Alverca TV]