O jogo entre o Fast e Penarol-AM, na terceira jornada da Série D do Campeonato Brasileiro, o guarda-redes Bruno Colaço (do Penarol-AM) viu um cartão vermelho depois de cometer um penálti e não se conformou. O jogador agrediu o árbitro da partida com um soco. (Vídeo YouTube)