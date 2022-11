A carregar o vídeo ...

Momento insólito no Mlandege-Dulla Boys, da 1ª liga do Zanzibar. O guarda-redes da equipa da casa, Abdallah Khamis, foi culpado de dois erros monumentais da formação adversária quando consentiu o 3-4, deitou-se no relvado e não queria voltar a jogar. Os colegas de equipa incentivaram-no e tudo acabou feliz: com uma vitória por 5-4.