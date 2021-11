Foi com dois momentos absolutamente insólitos que o Bochum bateu, no último sábado, em casa o Hoffenheim, por 2-0, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Bundesliga. Primeiro, Manuel Riemann, guarda-redes da equipa da casa, falhou um penálti mas depois Milos Pantovic 'remedeia' o erro do companheiro de equipa com um golo... a mais de 60 metros da baliza adversária. [Vídeo: OneFootball]