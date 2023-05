A carregar o vídeo ...

Rashad Azizli não foi abençoado pela sorte. O guarda-redes do Shamakhi esperou em cima da linha de golo, sem escolher um dos lados, na marcação de um penálti. O problema foi que a bola embateu no poste e de forma tão inesperada que traiu Azizli, dando o primeiro golo da partida ao Neftchi, no jogo da 34ª jornada do campeonato do Azerbaijão.