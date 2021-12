Guarda-redes faz 'vapo' aos adeptos e vê vermelho direto após árbitro consultar as imagens

A carregar o vídeo ...

O duelo entre Cerro Porteño e Olimpia Asunción, a contar para a Supertaça do Paraguai,. Tudo aconteceu quando o guarda-redes brasileiro Jean Fernandes, da formação anfitriã, se dirigiu aos adeptos adversários logo no início da partida. O árbitro viu o gesto ofensivo do guardião e expulsou-o ainda antes do arranque oficial da partida.