Guarda-redes garante empate ao Warta Poznan com golo ao cair do pano

No futebol não é muito usual ver guarda-redes a marcar golos, mas quando isso acontece, normalmente tem decisivo no resultado final. E foi o que aconteceu este domingo no Warta Poznan-Gornik Leczna, a contar para a 20.ª jornada do campeonato polaco. Depois de ter ficado mal na fotografia no lance do golo dos visitantes , Adrian Lis subiu à área contrária para um canto a favor da formação da casa aos 90'+5. Resultado: fez o golo do empate e soltou a festa nas bancadas e no relvado. [Vídeo: One Football]