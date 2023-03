Guarda-redes impediu criança de marcar um golo antes do jogo: caso revoltou húngaros e desculpas sucedem-se

A carregar o vídeo ...

Tudo aconteceu antes do MTK-Diósgyori VTK, jogo da 27ª jornada do campeonato húngaro. A situação não foi planeada, como se percebeu a posteriori. O jovem Énok Varga cumpriu o 6º aniversário na segunda-feira e foi convidado a dar o pontapé de saída encontro que viria a findar com um 4-2 final a favor da equipa da casa. O capitão de equipa convidou Énok a ir mais além e a marcar um golo na baliza do adversário... mas o guarda-redes assim não quis. Zsombor Senkó evitou, em duas ocasiões, um golo recreativo, que encheria de contentamento Énok Varga. O lance enfureceu não só os adeptos da casa como os do Diósgyori VTK. Na reação ao sucedido, o prioprietário do Diósgyori, Mátyás Magyar, convidou Énok Varga assim como toda a equipa onde este joga a marcar presença nos próximos jogos da equipa. "Lamento o incidente, mas tudo farei para compensar o Énok da forma adequada", assumiu Senkó, o 'vilão da história', num comunicado onde o Diósgyori faz um pedido de desculpa oficial.