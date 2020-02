A carregar o vídeo ...

Nos dias que correm o jogo de pés dos guarda-redes é cada vez mais importante e valorizado no futebol mas nem todos podem orgulhar-se de ter essas capacidades. Que o diga Gustavo Serdán, guardião do General Díaz, que na receção ao Guaireña FC (1.ª Divisão do Paraguai) tentou sair a jogar acabou por fazer um autogolo. [Vídeo: Twitter]