Guarda-redes irlandês 'passou-se' e acabou jogo ao soco com adeptos

Não foi feliz o jogo entre Warrenpoint Town e Ballymena United, da 6.ª ronda da Taça da Irlanda do Norte, tudo por causa das 'cenas de pugilato' que se verificaram à beira das quatro linhas. O guarda-redes do Warrenpoint Town, Mark Byrne, reagindo alegadamente a provocações, acabou expulso depois de se ter envolvido ao soco com um grupo de adeptos da equipa visitante, já o jogo ia no prolongamento [Vídeo Youtube]