Guarda-redes japonês 'inventa', marca na própria baliza e o treinador nem queria acreditar

O jogo entre Urawa Reds e Kawasaki Frontale, da 18.ª jornada da J League, principal campeonato do Japão, ficou marcado por um lance insólito do guarda-redes da equipa da casa que originou um autogolo. Aos 58', com o Urawa a vencer por 1-0, Shusaku Nishikawa 'inventou' e introduziu a bola na própria baliza, dando o 1-1 que seria resultado final. Após o lance, o polaco Maciej Skorza, treinador da equipa da casa, abanou a cabeça e virou costas... [Vídeo: Twitter]