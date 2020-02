A carregar o vídeo ...

Nahuel Guzman foi herói no jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF entre o Tigres e o Alianza. Já nos descontos do jogo e numa altura em que a equipa mexicana vencia mas estava eliminada da prova, o guarda-redes do Tigres subiu à área adversária e com um excelente cabeceamento fez o 4-2 e apurou a sua equipa para a fase seguinte. Um golo que ficará para a história...