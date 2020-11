Lance surreal em Espanha: Guarda-redes marcou aos 90'+5, abusou nos festejos e sofreu golo de meio-campo

A carregar o vídeo ...

Este é um daqueles momentos dignos dos apanhados e aconteceu este domingo em jogo dos campeonatos regionais de Espanha. Com a sua equipa a perder por 1-0, o guarda-redes do Vinaròs foi à área do Peñíscola e marcou o golo do empate ao minuto 95. Contudo, o guardião festejou demasiado, demorou muito a voltar ao posto e acabou surpreendido. Caso para dizer que o jogo só acaba quando o árbitro apita... [Vídeo: Twitter]