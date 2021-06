Guarda-redes 'passou-se' com golo aos 90': berrou aos colegas e até deu cabeçadas... no poste

A carregar o vídeo ...

A partida de ontem entre o Peñarol e o Villa Española, da primeira divisão do Uruguai, teve um momento caricato quando o guarda-redes Kevin Dawson, da primeira equipa, sofreu um golo do meio-campo marcado pelo guardião da baliza contrária. Pior que isto é sofrer o golo no último lance do jogo - na altura a sua equipa vencia. Não é para menos, quando vemos Kevin Dawson a reagir desta forma no vídeo. O guarda-redes, de 29 anos, berrou com os colegas, tentou destruir a placa de publicidade e mandou cabeçadas no poste!