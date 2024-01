Guarda-redes sofre frango incrível, sai de maca direto ao hospital e acaba... despedido

A carregar o vídeo ...

Os campeonatos estaduais brasileiros são normalmente palco de situações insólitas e cá temos uma que entra diretamente para o top do ano. Aconteceu no Campeonato Piauiense, no duelo entre Corisabbá e Oeirense, da 1.ª jornada, que teve o primeiro golo logo ao quinto minuto, num lance no qual o grande responsável foi o guarda-redes Oscar. Foi um frango daqueles! Mas o que se seguiu não é menos insólito. O guardião saiu mal do lance e teve de deixar o relvado de maca e foi direto ao hospital. Dois dias depois... acabou despedido!