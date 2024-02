A carregar o vídeo ...

O guarda-redes Lucas Wingert, do Juventude, foi retirado do campo de ambulância durante um jogo do Campeonato Gaúcho, no Brasil, diante do Grémio, depois um choque dentro da área com o avançado André Henrique. O jogador foi sujeito a exames hospital e foi suturado com quatro pontos. Encontra-se bem mas não ganhou para o susto... (Vídeo Twitter)