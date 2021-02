Guarda-redes vai à área adversária e empata a partida no último minuto de jogo

A carregar o vídeo ...

A partida entre Navalcarnero e Atlético Madrid B, a contar para a 9.ª jornada do quarto escalão espanhol de futebol, terminou com muita emoção à mistura. Pois bem, aos 90'+7, a formação B colchonera vencia por 1-0, mas eis que no último lance do encontro, num pontapé de canto a favor do Navalcarnero, Aitor Gonzalez, guarda-redes da formação anfitriã, subiu à grande área adversária e, totalmente solto de marcação, atirou para o 1-1 final. [Vídeo: Carrusel / Twitter]