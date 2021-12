Guardiola acusou Wolves de não querer jogar e Bruno Lage respondeu assim

A carregar o vídeo ...

O Man. City teve de sofrer para levar de vencido o Wolverhampton, numa partida na qual, segundo a opinião de Pep Guardiola, a equipa de Bruno Lage não quis jogar. A frase foi proferida na análise ao encontro, quando o espanhol do City explicou as dificuldades sentidas para aproveitar a desvantagem numérica por conta da expulsão de Jiménez.



"Fomos muito, muito melhores contra onze do que contra dez. É tão difícil jogar contra uma equipa que não quer jogar. Oito jogadores, mais o Adama, mais o Jiménez junto aos três do meio... Os espaços são tão curtos, são tão bons a defender, por causa do trabalho que o Nuno fez no Wolves. Só tinham perdido dois jogos nos últimos 10 - agora são três. Por isso sabíamos o quão difícil ia ser", disse o espanhol.



Questionado sobre essa referência e como se sentia ao ouvi-lo, Bruno Lage respondeu... sem responder. "Não sinto nada... Ele tem essa opinião sobre nós, não me importa. É a opinião dele. Respeito-o e à sua opinião. Tal como todas as opiniões que temos visto desde que chegámos aqui".