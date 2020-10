Guardiola chegou ao estádio com carro 'humilde' e... batido

A carregar o vídeo ...

É habitual ver-se as grandes figuras do futebol mundial ao volante de verdadeiras máquinas, mas este sábado Pep Guardiola impressionou com um momento que está a dar que falar em Inglaterra. Os jogadores do Manchester City chegaram ao estádio Etihad para o duelo com o Arsenal com as respetivas 'bombas', enquanto o técnico espanhol conduzia um 'modesto' carro elétrico e com a traseira direita 'desfeita'. [Vídeo: Twitter]