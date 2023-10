A carregar o vídeo ...

Depois de ter parado mais de uma semana com uma lesão muscular , contraída frente ao Estrela Vermelha na Liga dos Campeões, Guardiola confirmou, esta terça-feira, que Bernardo Silva está novamente entre os convocados do Manchester City, desta feita para o duelo diante do Leipzig, amanhã pelas 20 horas. (: Football Daily)