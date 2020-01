A carregar o vídeo ...

Ederson foi expulso aos 12 minutos do Wolverhampton-Manchester City ao tentar travar jogada de Diogo Jota. Já depois do jogo desta sexta-feira, que os citizens perderam por 3-2, Pep Guardiola saiu em defesa do guarda-redes brasileiro: "Teve de decidir num segundo", afirmou o treinador. [Vídeo: Omnisport]