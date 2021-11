Guardiola destaca "passe excecional" de João Cancelo na vitória sobre o Everton

A carregar o vídeo ...

Pep Guardiola elogiou a exibição do Manchester City na vitória por 3-0 sobre o Everton, que diz ter jogado com "dez jogadores encostados lá atrás". Bernardo Silva marcou um dos golos João Cancelo assistiu para o primeiro dos citizens da autoria de Sterling. "A qualidade dos nossos jogadores faz a diferença. O passe do João é excecional e a finalização do Raheem [Sterling] também", vincou Guardiola à 'Sky Sports'. [Vídeo: Football Daily]