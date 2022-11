Guardiola diz que fica "com inveja" de Haaland: «Já lhe pedi: 'Por favor, não marques mais golos'»

A carregar o vídeo ...

Guardiola foi questionado, em conferência de imprensa, acerca das mais recentes declarações de Zlatan Ibrahimovic, em que o avançado sueco referiu que o potencial de Haaland ia depender do ego do treinador do Manchester City. Ora, o espanhol decidiu responder - ironicamente -, dizendo que Ibrahimovic tinha "toda a razão", e que até já pediu ao norueguês para... parar de marcar golos porque fica "com inveja". (Vídeo: TNT Sports Brasil)