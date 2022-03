Guardiola diz que Walker "merece" os três jogos de suspensão: «Quando um jogador faz uma coisa estúpida...»

Pep Guardiola revelou que ainda está "irritado" com Kyle Walker, após o lateral-direito do Manchester City ter sido expulso com vermelho direto no jogo da última jornada da fase de grupos da Champions com o Leipzig e que lhe valeu um castigo de três jogos na competição. Motivo pelo qual o internacional inglês, de 31 anos, vai voltar a falhar o jogo com o Sporting - que Guardiola considerou como "uma coisa estúpida - e ainda a partida da 1.ª mão dos 'quartos' da prova, caso os citizens confirmem o apuramento. [Vídeo: One Football]