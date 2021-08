Guardiola e a competitividade que o Manchester City enfrenta na Premier League

Pep Guardiola perspetivou a temporada que agora se inicia e vincou que cada temporada que passa a competitividade aumenta na Premier League. "Desde que eu cheguei, há 5 ou 6 anos, eu sinto que a próxima época é sempre mais díficil. Há melhores equipas, por isso cada temporada começa um novo desafio. Celebramos o título, mas está nas nossas memórias e agora começamos de novo", frisou, para depois revelar: "Todos os jogadores precisam de tempo para chegar ao seu melhor e ontem foi o único dia em que estivemos todos juntos [na pré-época]. Exceto o Phill, porque está lesionado, mas esteve no balneário com a equipa. Estivemos todos juntos ontem e dentro de dois dias começa a Premier League... Precisamos de tempo, como na temporada passada e na anterior. Todas as pré-épocas são assim. Decidimos que alguns jogadores vão chegar mais tarde do que é habitual, porque precisam de descansar mental e fisicamente depois de uma época difícil." [Vídeo: One Football]