Pep Guardiola abordou a forma como encara os jogos, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado com o Norwich. O técnico do Manchester City recordou os tempos em que esteve no Barcelona e reiterou que é preciso encarar os encontros com otimismo, mas nunca esquecer que se pode perder pontos a qualquer momento. [Vídeo: One Football]