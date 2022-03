Guardiola e a guerra na Ucrânia: «A NATO e as organizações europeias falharam por completo»

A carregar o vídeo ...

Pep Guardiola falou esta sexta-feira sobre a guerra na Ucrânia. Em declarações na conferência de imprensa realizada hoje, de antevisão ao duelo com o Manchester United, o treinador catalão mostrou-se preocupado com a situação em território ucraniano e disse que "NATO e as organizações europeias falharam por completo".

"É preocupante, enquanto a guerra continua, fica cada vez pior. Ele [Zinchenko] está incrivelmente envolvido com o seu país a fazer alguns projetos e muitas outras coisas. Ele atualiza-nos sobre a situação, ele sabe melhor do que ninguém, pois tem família lá. Está a piorar, esta situação já leva 8, 9 dias. Infelizmente será mais longo", começou por dizer.

"[Gestos na Premier League] É importante, mas no final é apenas um gesto. Em todo o mundo, os países fazem algo. Os políticos estão lá para evitar estas coisas. Isso acontece porque são falhas, falhas completas. Eles estão lá para evitar estas coisas. Isso acontece porque eles não são capazes de fazê-lo. Não pela bandeira ou por um pedaço de terra. Acontece na Síria, Palestina, Jugoslávia, onde pessoas inocentes não podem ser compradas. Se o dinheiro não estiver envolvido, não há guerra. Ainda acontece. Oito dias, nove dias de guerra. NATO e as organizações europeias falharam por completo", terminou. [Vídeo: Manchester City]